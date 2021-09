Le motard décédé dans la bagarre à Tarbes était "un vrai passionné de mécanique et de moto"

Trois jours après la rixe mortelle qui a fait un mort et cinq blessés au Tarbes American Festival samedi dernier, aucun suspect n'a été interpellé. Il semble qu'il y a eu une bagarre entre deux bandes rivales de motards : les Rebels et les Hells Angels. Le motard décédé s'appelait Joseph Pontroué, il avait 52 ans. Ceux qui l'ont connu parlent d'un vrai passionné de mécanique et de moto qui venait d'Azereix, un village près de Tarbes où sa mère vit encore. "Il allait la voir régulièrement même s'il ne vivait plus ici" confie un de ses anciens collègues de travail.

Joseph Pontroué a longtemps joué 2e ligne ou 3e ligne centre au rugby au club d'Ibos avec lequel il a été champion de France, comme le raconte un des dirigeants, Pierre Corbères. Au-delà du rugby, le haut-pyrénéen aimait la mécanique et la moto. "Il adorait la Harley Davidson" se souvient un de ses anciens collègues de chez Danone.

Un ancien salarié de la laiterie Danone

Joseph Pontroué a travaillé 15 ans chez Danone, dans le Gers, à la laiterie de Villecomtal-sur-Arros. Après ça, "il est parti pour monter sa boîte". C'est ce même collègue qui nous dit : "Je ne sais pas ce qu'il s'est passé à ce festival mais Joseph c'était un mec au grand cœur, très généreux, il a dû vouloir défendre quelqu'un. En tout cas, je ne voudrais surtout pas qu'on pense qu'il était un voyou, c'est tout l'inverse."

L'enquête prend du temps parce qu'ils étaient entre 10 et 20 impliqués dans cette bagarre. Autour, plusieurs dizaines de personnes ont assisté à la scène. Cela fait donc beaucoup de monde à entendre et les enquêteurs veulent avoir le maximum de versions concordantes. Parallèlement à cela, les policiers se heurtent à une difficulté majeure : un milieu avec des codes forts dont la loi du silence.

Pour l'instant, d'après les premiers éléments de l'enquête, la bagarre s'est déroulée dans un contexte où les participants n'étaient pas très alcoolisés. En revanche, on ne sait pas encore pourquoi ça a dégénéré. Les enquêteurs continuent le travail de visionnage des images de vidéosurveillance et même si le ou les suspects n'ont pas encore été identifiés, ils sont sûrs de pouvoir y parvenir.