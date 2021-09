Bagarre mortelle à Tarbes : les responsables toujours recherchés

L'enquête se poursuit ce dimanche 19 septembre après une violente bagarre qui a fait un mort la veille à Tarbes. La police est encore à la recherche du ou des responsables, qui ont pris la fuite après les faits. Ce samedi après-midi, au Parc des Expositions en marge de l'American Tarbes Festival, un salon sur la culture américaine, une rixe a éclaté entre deux groupes de motards. Dans la mêlée, quelqu'un a sorti un couteau, et a frappé plusieurs personnes avant de prendre la fuite. En plus d'un décès, il y a deux blessés graves. Une enquête a été ouverte par le Parquet de Tarbes.

Un séméacais de 52 ans est mort

Les enquêteurs interrogent ce dimanche matin les témoins de la scène, et ils analysent aussi les caméras de vidéosurveillance dans le secteur. La rixe s'est déroulée à l'extérieur du Parc des Expositions, entre deux bandes locales de motards, impliquant plusieurs dizaines de personnes. Un homme de 52 ans, habitant Séméac, est mort après avoir reçu plusieurs coups d'arme blanche. Les deux blessés graves, deux hommes de 23 et 57 ans, ont été hospitalisés et sont maintenant hors de danger. Trois autres personnes ont été blessées à coups de pieds et de poings.

Ce qui surprend les enquêteurs, c'est la violence de cette bagarre, alors qu'il n'y avait jamais eu de problème auparavant à l'American Tarbes Festival. C'était la 6e édition de cet événement, le premier à prendre ses quartiers au Parc des Expositions après la crise sanitaire. Le Parquet indique également que la police n'avait jamais eu de soucis particuliers avec des bandes de motards dans le secteur.

Pour l'heure, aucun responsable n'a été identifié, la police recherche même encore plusieurs personnes impliquées dans la bagarre. Elle mène également des analyses pour savoir si les acteurs de la bagarre étaient alcoolisés au moment des faits. La suite de l'American Tarbes Festival a été annulée sur décision du maire de la ville, Gérard Trémège.