Bagarre mortelle à Beaune en 2014 : 7 et 2 ans de prison demandés contre les deux frères

Au troisième jour du procès de deux frères impliqués dans une bagarre mortelle à Beaune en 2014, les avocates des victimes et l'avocat général ont plaidé, ce jeudi après-midi aux assises à Dijon. Le ministère public a requis 7 ans de prison contre l'aîné accusé d'avoir donné le coup mortel.

A Dijon ce jeudi, l'avocat général a requis 7 ans et 2 ans de prison contre deux frères jugés par la cour d'assises pour des violences volontaires ayant entraîné la mort pour le premier et une incapacité totale de travail pour le second. Ils sont impliqués dans une bagarre à l'issue fatale, un soir de septembre 2014, à Beaune, à la sortie du Copacabana, la boîte de nuit. Après un accrochage en voiture, les deux frères se sont battus avec les deux passagers du véhicule qu'ils venaient de percuter. La tension monte, au minimum un coup de poing est asséné pour se défendre disent-ils, par chacun des frères. L'une des victimes, Amin, 26 ans, en mourra quelques jours plus tard. Qui a commencé la bagarre ? Y'a-t-il légitime défense ? C'est toute la question de ce procès.

Les rôles inversés entre accusés et victimes ?

Après deux jours de débat avec les trois protagonistes, les experts et une témoin, la cour a entendu les plaidoiries des deux avocates de la partie civile. Me Sugy d'abord pour la victime restante : "Ce dossier c'est le dramatique qui côtoie la banalité. Quelqu'un est mort pour de la tôle froissé. Et dans ce tribunal nous n'avons pas eu un pardon ni un regard de l'accusé (NDLR : le frère le plus jeune pour la partie qui la concerne) mais à la place du dénigrement. Il s'accapare de façon intolérable et injuste, la place de victime."

C'est aussi la victimisation que Me Henriot a retenu dans sa plaidoirie. Elle représente la famille d'Amin, la victime décédée. "Depuis trois jours on inverse les rôles dans ce tribunal. L'accusé (NDLR : le frère aîné cette fois) veut nous faire croire qu'il devrait être sur le banc des victimes. Il ment sur une prétendue claque qu'il a reçu mais que rien ni personne ne prouve."

"N'accordez pas à l'accusé ce qu'il vous demande : le permis de tuer"

"Et quand bien même ? Une claque merite-t-elle un coup de poing ? demande l'avocate avant d'apporter une comparaison efficace : un chauffard qui roule à 200 km/h n'a pas l'intention de donner la mort mais il sait qu'il peut la donner. Quelqu'un qui met une claque ne fera pas tomber un homme. Quelqu'un qui met un coup de poing sait qu'il peut donner la mort. Les parents d'Amin ne sont pas là mais ils vous font confiance parce que cela pourrait arriver à vos enfants alors n'accordez pas à l'accusé ce qu'il vous demande : le permis de tuer."

C'est maintenant au tour des avocats de la défense de plaider. Ils demandent l'acquittement de leurs clients qui n'ont fait que riposter à l'agressivité et aux coups assénés en premier par les victimes.