Bagarre sur l'A7 dans la Drôme : lourde amende pour deux hommes, la victime en partie responsable

Les trois copains qui ont provoqué une bagarre sur l'autoroute A7 au niveau des Tourettes pendant les bouchons du pont de l'Ascension, ont été jugés ce mardi par le Tribunal correctionnel de Valence. Ils étaient poursuivis pour violences avec arme en réunion. Deux des trois ont été condamnés à une lourde amende : 5 400 euros chacun ; le troisième est relaxé.

Les trois copains, originaires du Jura et du Doubs, n'ont pas des profils de délinquants routiers. Ils partaient, ce jeudi 26 mai, fêter l'enterrement de vie de garçon de l'un des trois. Lors de leur première comparution devant le Tribunal correctionnel de Valence, ils avaient demandé un délai pour préparer leur défense. Placés sous contrôle judiciaire, ils avaient été laissés libres. L'un d'eux s'est marié depuis.

Des circonstances floues

Ils étaient de retour ce mardi dans la salle d'audience du Palais de Justice de Valence. À la barre, les mains jointes dans le dos, l'inquiétude peut se lire sur leurs visages. La Présidente les interroge sur les faits : "bon, que s'est-il passé ?" demande-t-elle. Il y a eu plusieurs versions et la victime n'aidera pas à y voir plus clair, l'homme est absent et représenté par une avocate.

Tout serait parti d'une voiture qui ne s'est pas rabattue de la voie de gauche de l'autoroute. Derrière cette DS3, les trois hommes dans une Audi. Serrent-ils la voiture ? Mettent-ils la pression ? Le motif du conflit n'est pas très clair. Il y aurait eu des gestes, des doigts d'honneur, selon la partie civile ; les prévenus ne le reconnaissent pas. Et puis les bouchons, les voitures s'arrêtent, la DS3 de la victime se trouve alors derrière l'Audi des prévenus. Le conducteur sort et remonte à hauteur de l'Audi, vraisemblablement agacé. La bagarre éclate.

"Pourquoi n'êtes-vous pas resté dans votre véhicule ?" demande la Présidente au conducteur de l'Audi. "Je voulais parler, je ne voulais pas qu'il casse la voiture" répond-il. Sa voiture, il y tient beaucoup, elle coûte chère. Il a d'ailleurs décidé de la mettre en vente depuis. L'homme de 25 ans est un ancien militaire, désormais agent de sécurité dans une prison en Suisse. À la barre, il explique qu'il n'a fait que se défendre. "J'ai évité le premier coup, puis je suis tombé et on s'est donné des coups de poings". Son avocat, Maître Schwerdorffer plaidera la légitime défense.

C'est à ce moment-là que son ami, passager de l'Audi, sort de la voiture. Il frappe à son tour le conducteur de la DS3 avec un objet. Est-ce un tuyaux, un bout de bois ? Une lampe-torche selon la défense. Toujours est-il que la victime se verra prescrire huit jours d'ITT. "C'était une mauvaise idée" concède Maître Frandon, l'avocate du Jurassien, qui met en avant le stress de son client, lui-même victime d'une agression violente il y a quasiment dix ans.

La victime a-t-elle provoqué cette bagarre ?

"Ce n'est pas mon client qui a porté les premiers coups" plaide l'avocate de la victime. Sauf que sur cette autoroute embouteillée, il y a des témoins. Et ils sont plusieurs à s'être manifestés auprès de la gendarmerie. L'un d'eux explique que la victime a dit avoir elle-même cherché "la baston". Ce qu'elle ne redira pas lors de ses auditions.

"Ces violences sont des faits graves, déclare la procureur de la République lors de ses réquisitions, mais le comportement de la victime n'a pas été exemplaire." Le Tribunal reconnait que le conducteur de la DS est en partie responsable de ce qui s'est passé, mais l'homme n'était pas poursuivi. Les deux prévenus sont condamnés pour violences avec arme en réunion et écopent d'une amende. Ils doivent également verser 1 500 euros de dommages et intérêts. Moitié moins que ce qui avait été demandé par la partie civile. "La victime est responsable à hauteur de la moitié de ses préjudices" déclare la Présidente lors du délibéré.

L'ex-militaire ne verra pas cette condamnation inscrite à son casier judiciaire, pour qu'il puisse conserver son emploi. Le troisième est relaxé de toutes poursuites, n'ayant pas participé à la bagarre.