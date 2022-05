Bagarre violente sur l'A7 : les trois copains partaient enterrer une vie de garçon

Les trois copains qui ont provoqué une bagarre sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A7 jeudi 26 mai pendant les bouchons du pont de l'Ascension seront jugés le 20 juin prochain, pour violence en réunion et avec arme. Présentés au tribunal correctionnel de Valence ce lundi, ils ont demandé un délai pour préparer leur défense. Ils ne se sont donc toujours pas expliqué ; toutefois, on sait que les trois hommes originaires du Jura et du Doubs partaient à Cannes pour fêter l'enterrement de vie de garçon de l'un d'eux. Mais à la hauteur des Tourettes, ils ont frappé un automobiliste, sans doute avec un objet métallique.

Pas de casier judiciaire et des profils lambda

"Leurs familles sont abasourdies, dit l'avocate, ce ne sont pas des délinquants !" Le premier a 32 ans, il est kiné et a monté un cabinet de physiothérapie en Suisse. Trémolos dans la voix lorsqu'il s'exprime, il veut retrouver son fils et sa femme, enceinte de leur deuxième enfant. "J'ai énormément de frais, ma femme ne pourra pas s'en sortir toute seule" explique-t-il au tribunal. Le second prévenu travaille dans l'industrie du plastique, il revient d'un long arrêt maladie à cause d'une blessure à la jambe. Face au Président, l'homme de 24 ans met en avant son "obligation de soin" pour réparer le genou abîmé.

Dans la voiture, un futur marié

Les trois hommes allaient fêter l'enterrement de vie de garçon du troisième prévenu, qui doit se marier le 18 juin. Ce Jurassien de 24 ans sera finalement jugé au surlendemain de son mariage. Dans le box, t-shirt de sport, collier de barbe, l'homme semble abattu derrière la vitre, encadré par les gendarmes. C'est un ancien sous-officier de l'Armée de Terre. Reconverti, il est désormais agent de sécurité dans une prison suisse. "Pour mon métier, je suis obligé d'avoir un casier judiciaire vierge" dit-il au président, qui répond du tac-au-tac : "et il vaut mieux être libre pour se marier le 18 juin". Le prévenu acquiesce.

Pour la procureure, il n'y a pas d'obstacle à ce que les trois hommes restent en liberté : des emplois, des projets et pas de casier, pour aucun des trois. Elle n'a pas de doute, ils reviendront devant la justice. "On ne se fait pas remarquer d’ici là, même le jour du mariage ?" conseille le président. "Oui, oui, même ce jour-là" promet le futur marié. Même promesse pour ses deux copains et même tarif : contrôle judiciaire pour tout le monde. Audience attendue après les noces.