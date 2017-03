Bagarres entre jeunes dans le centre-ville de Poitiers

Une quarantaine de jeunes se sont donnés rendez-vous, via les réseaux sociaux, dans le centre-ville de Poitiers pour des bagarres, ce jeudi après-midi. Trois adolescents sont blessés, dont un par des plombs. Les policiers ont retrouvé des couteaux et des petites barres de fer.

Une série de bagarres a éclaté dans le centre-ville de Poitiers, ce jeudi après-midi. Une quarantaine de jeunes se sont donnés rendez-vous pour en découdre entre eux, en passant par les réseaux sociaux.

Couteau et barres de fer

Vers 15h, une vingtaine d'adolescents et jeunes majeurs se retrouvent derrière la mairie de Poitiers, dans le jardin du Puygarreau. Les policiers les contrôlent. L'un des jeunes porte un couteau et des petites barres de fer, utilisées pour la musculation. Le reste du groupe se disperse à l'arrivée des forces de l'ordre.

Quelques minutes plus tard, une autre bande d'une vingtaine de personnes est aperçue sur le viaduc Léon Blum, dans le quartier de la gare. Des bagarres éclatent entre différents groupes.

De nouveaux controles de police à la gare © Radio France - vincent Hulin

Blessé par un tir de pistolet

Un jeune est alors blessé au visage par des plombs, tirés probablement par un pistolet à grenailles. Il est transporté au CHU de Poitiers après un passage au commissariat de police. Deux autres blessés ont été emmenés au commissariat.

Les policiers contrôlent alors une dizaine de jeunes, et découvrent un deuxième couteau.

Pas de motif précis

Tous ces adolescents et jeunes majeurs se sont donnés rendez-vous via les réseaux sociaux. On ne connaît pas les motifs de leurs rixes. Et certains participants rencontrés sur place par France Bleu Poitou ignorent eux-mêmes les raisons de ces bagarres.