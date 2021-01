Bagnolet : une plaque en hommage à Josette et Maurice Audin vandalisée

Une plaque en hommage au couple de militants communistes Josette et Maurice Audin a été vandalisée, dimanche 24 janvier 2021, dans un parc de Bagnolet (Seine-Saint-Denis).

La plaque en bois portant les noms de Josette et Maurice Audin, qui fut torturé et tué par des soldats français en 1957 en Algérie a été dévissée et remplacée par l'inscription "OAS", l'organisation armée clandestine des ultras de l'Algérie française. Sur un panneau en bois, juste à côté de la plaque, le nom du couple a été rayé au feutre noir. Joint par France Bleu Paris, la mairie confirme qu'elle va déposer plainte après cet acte "scandaleux". Une équipe a été envoyée sur place ce lundi matin et la plaque a été réparée et nettoyée.

"A Bagnolet, des nostalgiques des criminels de l'OAS ont souillé le panneau (...). Honte à ces haineux anonymes pour lesquels la guerre d'Algérie n'est jamais finie", a twitté de son côté le député LFI de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière.

Josette Audin, militante communiste et anticolonialiste, vivait à quelques mètres du parc qui a été rebaptisé six mois après son décès en février 2019 en sa mémoire. En septembre 2018, Emmanuel Macron lui avait rendu visite pour reconnaître officiellement que le meurtre de son mari avait été "rendu possible" par le "système institué alors en Algérie par la France". Cette vandalisation intervient quelques jours après la publication d'un rapport de l'historien Benjamin Stora sur la colonisation et la guerre d'Algérie.