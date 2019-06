Des policiers caillassés lors d'une intervention à Bagnols-sur-Cèze

Des policiers ont été pris pour cible par une cinquantaine de jeunes lors d'une descente dans le quartier des Escanaux, à Bagnol-sur-Cèze. Certains des agresseurs n'avaient pas plus de 12 ou 13 ans. Une policière a été blessée.

Bagnols-sur-Cèze, France

Des policiers ont été agressés alors qu'ils effectuaient une descente à Bagnol-sur-Cèze, lundi. L'intervention avait lieu dans le quartier des Escanaux, dans le cadre d'une enquête sur un trafic de drogue.

Les forces de l'ordre ont saisi 7 kilos de résine de cannabis, 120 grammes de cocaïne, des munitions et plusieurs centaines d'euros en argent liquide. Une personne a également été interpellée.

Une cinquantaine d'individus, certains âgés de 12 ou 13 ans

C'est en revenant vers leurs voitures qu'ils ont été attaqués par une cinquantaine d'individus dont des enfants de 12 ou 13 ans. Une policière a été légèrement blessée.

"C'est quelque chose d'aberrant" déplore Jean-Yves Chapeler, le maire de Bagnols-sur-Cèze. "Par contre, là où je suis satisfait, c'est que nous essayons de remettre de l'ordre dans ces quartiers. Le travail en commun entre la mairie de Bagnols, la police nationale et la police municipale ont abouti à cette saisie." Le maire qui veut aussi relativiser : "Bagnols, ce n'est pas Chicago. Et quand des jeunes caillassent des policiers, ils doivent être identifiés et poursuivis."