Bagnols-sur-Cèze : deux jeunes bâillonnent une femme avec un rideau de douche avant de lui dérober ses bijoux

Deux adolescents de 15 et 17 ans sont soupçonnées d'avoir commis un vol avec violences au domicile d'une quinquagénaire le 28 mai dernier à Bagnols-sur-Cèze. Selon les enqueteurs, ils se sont introduits chez elle, l'ont ensuite bâillonnée avec un rideau de douche avant de lui dérober sous la menace une bague, un collier et des boucles d'oreilles. Les deux jeunes ont ensuite pris la fuite avant d'être interpellés quelques heures plus tard.

Le garçon de 17 ans est depuis en détention provisoire en attendant son procès. La jeune de fille de 15 ans a été placée dans un centre éducatif fermé.