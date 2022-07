Baie de Somme : pour protéger les phoques, défense d'approcher !

Ne pas s'approcher à moins de 300 mètres : c'est le message martelé en ce moment par les bénévoles de Picardie Nature, en baie de Somme. Le site, connu pour accueillir de nombreux phoques, est très prisé des touristes. Sauf que la présence d'humains à proximité immédiate des animaux peut les perturber. "Les colonies vont retourner à l'eau, par peur", explique Lucie, une bénévole. "Surtout que c'est la période des naissances en ce moment pour les phoques veaux-marins, il est probable qu'une fois la mise à l'eau faite, les petits soient séparés des mères, que ce soit en raison des courants ou à cause de la précipitation."

C'est peut être ce qu'il s'est produit il y a une dizaine de jours, à la pointe du Hourdel : "une jeune phoque femelle, qui avait vraiment quelques jours", s'est posée sur la plage raconte Louis Hue, le coordinateur de la surveillance des phoques en Baie de Somme, en évoquant ce sauvetage marquant. "Un phoque qui se pose quand il y a du monde sur la plage, c'est un peu le dernier recours : il est fatigué, un peu perdu. Il y a des gens qui ont essayé de bien faire et qui l'ont arrosé. Sauf que du coup, il a pris peur et il est reparti à l'eau. On l'a observé, on a regardé son évolution. Il s'est posé sur un banc de sable, il n'a pas bougé d'un poil. En fin de journée, je me suis approché de l'animal pour prendre des photos et je me suis aperçu qu'il était vraiment pas en bonne forme. Il avait des blessures un peu partout, il était déshydraté, les yeux renfoncés."

Macumba a été récupérée très mal en point. - Louis Hue.

Macumba, c'est son nom, se porte aujourd'hui mieux, mais le geste des passants aurait pu être dramatique. "Si vous voyez un phoque sur la plage, surtout, il ne faut pas intervenir. Dans un cas comme ça, ça aurait pu être mortel. Il aurait pu retourner à l'eau, ne pas trouver un banc pour se reposer et ça aurait pu lui être fatal".

Un numéro en cas de doute

Alors que faire, lorsqu'un animal semble être en mauvaise posture ? Ne pas tenter de le déplacer, ni même de le toucher ou de l'hydrater, mais appeler l'observatoire Pelagis, coordinateur du Réseau National Échouages au 05 46 44 99 10. En cas de besoin, celui-ci peut contacter des référents locaux, autorisés à prendre en charge les phoques. L'association Picardie Nature a installé un stand d'observation jusqu'à fin juillet, à la pointe du Hourdel. Des longues vues permettent de profiter de la présence des phoques, sans les déranger.