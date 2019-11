Baie du Mont-Saint-Michel : un grand dauphin échoué sur une plage

Vildé la Marine, Hirel, France

C'est une promeneuse qui a alerté les pompiers samedi 16 novembre vers midi. Elle a découvert le cadavre d'un grand dauphin, long de trois mètres et pesant dans les 250-300 kilos.

C'est l'association Al Lark qui a réalisé l'autopsie ce dimanche 17 novembre. Le cétacé, âgé de 8 ans, serait mort en mer avant de s'échouer sans vie sur la côte. Selon l'association c'est assez fréquent en fin d'année à cause des courants et des vents. Il y a quinze jours un dauphin commun a été retrouvé sur une plage de Dinard.

L'autopsie n'a pas pu révéler la cause exacte de la mort, il serait décédé il y a 4-5 jours et les organes étaient trop abîmés. Le grand dauphin était semble-t-il pourtant en bonne santé, il n'est pas mort de faim, et aucune trace de coups ou de blessures ont été trouvés sur le corps.

La baie du Mont-Saint-Michel compte la plus grande population de grand dauphin en Europe, on estime entre 400 et 500 cétacés entre la pointe du nord Cotentin, et jusqu'à Bréhat.