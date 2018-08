Il est à nouveau possible de se baigner sur trois plages de Saint Nazaire. Celle de Monsieur Hulot, de la Courance et des Jaunais. Selon la ville, il n'y a plus aucun risque de contamination bactériologique suite aux orages du week-end dernier.

C'est une bonne nouvelle pour les touristes en vacances à Saint Nazaire. Il est à nouveau possible de se baigner sur la plage de Monsieur Hulot, de la Courance et des Jaunais. La décision a été prise ce mardi par la ville après le résultat des analyses bactériologiques. Selon elle, il n'y a plus aucun risque de contamination. Seules les plages de Villès Martin et de Porcé sont toujours interdites à la baignade.

C'est un soulagement même si l'interdiction a été de courte durée. Nous espérons un retour à la normale sur l'ensemble des plages ce mercredi en début d'après midi" affirme Gaëlle Bénizé, adjointe à la mairie de Saint Nazaire, en charge de la gestion des plages

Ce lundi, la municipalité de Saint Nazaire avait pris un arrêté interdisant notamment la baignade, la pêche à pied, la plongée sous-marine et le surf sur les plages de Villès Martin, de Porcé, de Monsieur Hulot, de la Courance et des Jaunais. Cela faisait suites aux orages survenus dimanche dernier et aux risques de contamination de l'eau par des bactéries.