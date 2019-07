Baignade interdite à Etretat, Vattetot-sur-Mer, Yport et Le tilleul après un incendie dans une station d'épuration

Étretat, France

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi à la station d'épuration d'Étretat qui pour l'heure est à l’arrêt. Par mesure de précaution, des arrêtés, interdisant la baignade et toutes activités nautiques, ont été pris pour les plages suivantes : Etretat - Yport - Le Tilleul - Vattetot-sur-Mer.

"Il y a une potentialité de rejets d'eaux usées dans la mer, nous appliquons donc le principe de précaution et une réunion est prévue en fin de matinée avec la préfecture pour évaluer les dégâts. Donc jusqu'à nouvel ordre, c'est interdiction de la baignade. Et il n'y a aucun impact sur l'eau du robinet", explique Pierre-Antoine Dumarquez, le premier adjoint.

"Risques de rejets d'eaux usées dans la mer"

Des évaluations sont en cours pour déterminer les réparations à faire avant une remise en marche partielle ou totale de la station d'épuration. Des premières mesures ont été prises notamment en matière de pompage d'effluents.

Pour rappel, la pêche et la consommation des coquillages filtreurs sont d'ores et déjà interdites sur le littoral et dans les eaux maritimes entre les communes du cap d’Antifer et Veulettes sur mer, en raison de la présence d'une algue.