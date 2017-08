Baignade interdite au Barcarès à cause des brumes de chaleur

Les drapeaux rouges ont été hissés ce mercredi après-midi sur les plages du Barcarès. Les brumes de chaleur gênent la visibilité. La baignade est donc interdite pour des raisons de sécurité.

La situation a été exceptionnelle ce mercredi après-midi sur les plage du Barcarés dans les Pyrénées-Orientales. La visibilité était limitée à seulement vingt mètres. Des brumes de chaleur très tenaces sont apparues rapidement vers 13h00.

A 18h00 la baignade était toujours interdite.

. © Radio France - Stefane Pocher

Le drapeau rouge a aussitôt été hissé sur neuf kilomètres de plage pour éviter un accident entre les baigneurs éloignés et des bateaux ou autres engins nautiques.

Ces brumes très denses ne surviennent qu'une à deux fois par an. Mais jamais si longtemps. Les milliers de vacanciers, ont eu tout le loisir d'observer le phénomène

Roger Mas, responsable des plages à la SNSM dans l'Aude et le Roussillon n'a jamais vu en 35 ans de métier des brumes qui durent si longtemps.

Ce genre de situation est très rares ici précise Roger MAS

Pour la navigation, c'est un cauchemar pour les plaisanciers n'ayant pas l'habitude de naviguer dans le brouillard. La visibilité se trouve alors extrêmement réduite. On ne voit plus les bateaux, on entend simplement les moteurs.