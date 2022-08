Baignade interdite au lac d'Osselle après plusieurs cas de gastroentérites aigües chez des enfants

La baignade et les activités nautiques sont interdites jusqu'à nouvel ordre à la plage d'Osselle dans le Doubs, après une dizaine de cas de gastroentérites aigües chez des enfants. Des analyses sont en cours.

C'est un lac très prisé et fréquenté en été dans le Doubs : la plage d'Osselle est interdite à la baignade et aux activités nautiques, à partir de ce samedi 13 août, après cas de troubles digestifs chez des enfants. Une dizaine de cas ont été signalés, notamment par les urgences pédiatriques du CHU de Besançon et tous se sont baignés à Osselle, la base nautique du Grand Besançon.

Peut-être un virus

Ces enfants présentent des nausées, vomissements et douleurs abdominales. "L'investigation épidémiologique en cours laisse supposer un probable épisode de cas groupés de gastroentérites aigües d'origine virale" selon Grand Besançon Métropole dans un communiqué. L'agglomération précise que "la transmission a pu être favorisée par l'ingestion d'eau du lac par les enfants".

Des analyses complémentaires en cours

Des analyses sont en cours pour déterminer les causes exactes de cette probable contamination. Les derniers prélèvements qui datent du 1er août, ont montré que l'eau de baignade était conforme, mais "doivent être confortés pour confirmer l'origine virale de la contamination". Les résultats de cette nouvelle analyse sont attendus la semaine prochaine, donc après le 15 août.

Le restaurant et le camping restent ouverts au public.