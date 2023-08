Baignade interdite pour au moins deux jours dans l'anse de Paulilles à Port-Vendres

C'est un coup dur au pire moment de l'année : la baignade, la navigation et la plongée sont interdites dans la baie de Paulilles sur la commune de Port-Vendres dans les Pyrénées-Orientales depuis ce mercredi après-midi, sur décision de la préfecture maritime.

Le naufrage d'un bateau en cause

L'arrêté concerne les trois plages de l'anse et il a été placardé sur les plages et les postes de secours. Des barrières ont également été mises en place par la police municipale de Port-Vendres dans l'après-midi de ce mercredi 9 août 2023. Gendarmes et employés municipaux effectueront des rondes pour surveiller le site et informer la population.

La cause : une pollution aux hydrocarbures. Dimanche soir, un bateau a victime d'une avarie dans la forte houle à 40km au large de Paulilles. Les occupants ont pu être secourus mais l'embarcation a subi une voie d'eau comme l'ont rapporté nos confrères de L'Indépendant le 7 août. Dans des conditions météo difficiles, la SNSM de Port-Vendres est parvenue à ramener l'embarcation dans la baie de Paulilles. Mais la voie d'eau n'a pu être repérée et la vedette a coulé à plus d'une dizaine de mètres de fond.

Depuis, l'épave était sous surveillance, les gendarmes maritimes y ont détecté une fuite ce mercredi matin. "Ce n'est pas une pollution de grande ampleur, explique le maire de Port-Vendres Grégory Marty, il n'y a pas de marée noire à craindre mais le préfet maritime était obligé de prendre ses responsabilités". Le réservoir du bateau contiendrait environ 400 litres de carburant.

Interdiction possiblement levée vendredi

Le site de Paulilles reste accessible à pied mais la baignade est strictement interdite. L'arrêté court jusqu'à vendredi, jour où l'épave doit être remontée à la surface.