Charente : suite au séisme, le collège André-Malraux de Baignes fermé jusqu'à lundi

Baignes-Sainte-Radegonde, France

L'expertise du collège André Malraux de Baignes a été réalisée jeudi matin par un bureau d'études spécialisé, en présence d'élus du conseil départemental (qui s'occupe des collèges), et de représentants de la direction académique de la Charente. Il y a des fissures anciennes, dues à l'âge de cet établissement, construit en 1974 et qui accueille aujourd'hui entre 150 et 200 élèves. Il y a aussi des fissures plus récentes, dont celles qui sont apparues mercredi après le séisme d'une magnitude de 4,9 qui a touché tout le sud de la Charente, de la Charente-Maritime, et le nord de la Gironde.

Ce sont ces dernières balafres qui intriguent les experts. Ils reviennent sur place ce vendredi matin, pour installer des témoins dans ces ouvertures. C'est une précaution supplémentaire pour suivre l'évolution de la situation. Mais rien ne devrait empêcher les collégiens et les enseignants de revenir au collège dès lundi matin.