Baignes (Charente) : le collège fermé après le tremblement de terre

A Baignes-Sainte-Radegonde, dans le sud du département de la Charente, le collège André-Malraux sera fermé jeudi. C'est une conséquence du tremblement de terre qui a eu lieu mercredi matin, et qui a provoqué des fissures dans les murs de l'établissement.

Baignes-Sainte-Radegonde, France

C'est le principe de précaution qui a incité le principal du collège André-Malraux à fermer son établissement aujourd'hui. Il a prévenu les parents d'élèves par courrier, et il a expliqué la situation en quelques mots sur le site internet du collège. Dès 9 heures jeudi matin, le conseil départemental de la Charente va dépêcher sur place un bureau de contrôle extérieur et un technicien du département pour établir un diagnostic de ces fissures : ces quelques brèches sur la façade mettent-elles en danger la stabilité du bâtiment ? On saura alors si le collège peut rouvrir ses portes ou s'il y a un danger à accueillir les quelque 150 élèves scolarisés. Les résultats devraient être connus dans la journée.