Baillonnés et ligotés à 78 ans pour ... 2000 euros

Mouriès, France

Un homme et une femme de 77 et 78 ont vécu un vrai calvaire en début de semaine à Mouriès dans les Alpilles. Vers 21h00, trois individus sont entrés dans la maison et ont rapidement ligoté le couple. "Ils les ont aussi baillonnés avec sparadrap , raconte Alice Roggiero, la maire du village. On les a traînés ensuite dans le couloir avant de les jeter dans la baignoire." Le couple s'est alors retrouvé enfermé. Ce qui a permis aux agresseurs de pouvoir tranquillement s'emparer de ... 2000 euros.

On les a traînés dans le couloir avant de les jeter dans la baignoire - Alice Roggiero, la maire du village.

Une heure et demie plus tard, quand le silence est revenu dans la maison, les deux septuagénaires ont réussi à se détacher, notamment grâce à une paire de ciseaux. Ils ont pu alors donner l'alerte.

Le couple encore sous le choc

Les victimes avaient gagné cette somme d'argent sur des marchés en vendant des produits locaux. C'est probablement à cette occasion que le couple a été repéré. "Ils n'ont pas été blessés grièvement, précise le parquet de Tarascon. Mais le préjudice moral pourrait être lourd". La maire de Mouriès a pu rencontrer le couple qui était encore sous le choc. "Moi même en pensant à ce qui leur est arrivé, j'en suis encore toute retournée", dit Alice Roggiero.

Les gendarmes recherchent maintenant les trois individus qui ont certainement laissé sur place des indices et des traces bien utiles pour l'enquête.