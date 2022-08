Presque une semaine après la dernière alerte, le littoral aquitain est de nouveau en alerte maximale ce vendredi à cause du risque de courants de baïnes. Quatre départements sont concernés : la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

Baïnes : nouvelle alerte dans les Landes, en Gironde, en Charente-Maritime et dans les Pyrénées-Atlantiques

Le littoral aquitain est de nouveau en alerte pour les risques de courants de baïnes ce vendredi, indique a zone de défense et de sécurité Sud-Ouest. Ces trous d'eau, proches du littoral, provoquent de violents courants susceptibles d'emporter les baigneurs au large et peuvent être mortels. Les départements littoraux de la zone concernée sont les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde et la Charente-Maritime.

Il est demandé à tous les baigneurs de nager entre les drapeaux rouges et jaunes, c'est à dire dans les zones surveillées par des sauveteurs. La liste des plages surveillées sur la côte atlantique est à retrouver ici. Depuis le début de l'année, c'est la quatrième fois que ce dispositif d'alerte est déclenché sur les plages de Nouvelle-Aquitaine.

Que faire si on est emporté par un courant de baïnes ?

Si vous êtes emporté par une baïne, il faut rester calme et agiter les bras pour demander de l'aide. Il faut se laisser porter par le courant qui vous ramènera vers le bord. Ce samedi, alors que le littoral était en alerte maximale, 18 baigneurs ont été emportés à plus de 200 mètres par un courant de baïne au large de la Grande Plage de Biarritz. Ils ont été secourus par les pompiers, il n'y a pas eu de blessé.

En 2021, 13 personnes sont décédées à cause des baïnes en Nouvelle-Aquitaine.