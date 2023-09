Baiser forcé : Luis Rubiales démissionne de la Fédération espagnole de football

Luis Rubiales a démissionné de son poste de président de la Fédération espagnole de football et de son poste de vice-président de l'UEFA.

Luis Rubiales à la tête de la fédération espagnole de football c’est terminé. Il l’a annoncé hier soir. Trois semaines après le baiser forcé sur Jennifer Hermoso , lors de la remise de la Coupe du monde de football féminin à Sydney, l'homme de 46 ans a démissionné de son poste. "À propos de ma démission, oui, je vais le faire, oui, parce que je ne peux pas continuer mon travail", a-t-il dit en anglais dans un entretien accordé au journaliste de télévision britannique Piers Morgan.

Une démission confirmée par la Fédération espagnole de football : "Il en a informé la fédération dans une lettre adressée à Pedro Rocha Junco (président intérimaire). Il a également démissionné de son poste de vice-président de l'UEFA", a déclaré la RFEF dans un communiqué. Celle-ci va désormais entamer un processus pour désigner le remplaçant de Rubiales.

Plainte pour agression sexuelle

Suspendu par la FIFA pour une durée de 90 jours, Rubiales fait aussi l'objet d'une plainte pour abus d'autorité devant la justice sportive, et pour agression sexuelle devant la justice pénale. La plainte a été déposée la semaine dernière par Jennifer Hermoso . Le parquet a réclamé l'inculpation de Luis Rubiales et il pourrait risquer jusqu'à 4 ans de prison, un baiser non consenti pouvant être considéré comme une agression sexuelle, catégorie pénale regroupant tout type de violence sexuelle, depuis une récente réforme du Code pénal espagnol.

Sur le réseau social X anciennement Twitter la ministre à l'Égalité espagnole a écrit "Se Acabo" ("c'est fini"), un slogan que Jenni Hermoso et ses coéquipières de la sélection avaient utilisé pour exprimer leur colère.

Le 20 août, quelques minutes après le sacre mondial de la "Roja" féminine à Sydney, le patron du foot espagnol avait embrassé sur la bouche par surprise Jenni Hermoso, provoquant l'indignation en Espagne et à travers le monde . Refusant de démissionner pour "un petit bisou consenti", il avait attaqué, lors d'un discours retentissant le 25 août, un supposé "faux féminisme" et argué qu'il avait obtenu l'autorisation de la joueuse avant de l'embrasser.

Une version démentie par Jenni Hermoso qui a dit s'être "sentie vulnérable et victime (...) d'un acte impulsif et sexiste, déplacé et sans aucun consentement de (sa) part".