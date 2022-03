Baisse de la cotisation pour les bénéficiaires de l'assurance maladie d'Alsace-Moselle au 1er avril

Le taux de cotisation du régime local d'assurance maladie d'Alsace Moselle baisse à 1,3% à partir du 1er avril 2022. Il était depuis le 1er janvier 2012 fixé à 1,5%. Il s'agit du taux applicable aux salaires, avantages de retraites et tous autres revenus de remplacement. Cela concerne 2 millions 100.000 bénéficiaires. Pour les cotisants la baisse des contributions au régime est de 64 millions d'euros par an.

En 2021, le régime local d’assurance maladie a réalisé "une étude approfondie de sa situation financière actuelle et des projections sur les cinq prochaines années" peut on lire dans un communiqué. "Il en est ressorti que le contexte est favorable pour prendre la décision, pérenne et sécurisée, de baisser son taux de cotisation".

Cinq euros de moins pour un salaire moyen

Pour un Smic, par exemple, cette baisse sera de l'ordre de trois euros par mois, 5 euros pour un salaire moyen, et 16 euros pour un salaire de 8.000 euros. Les exonérations existantes sont maintenues pour ceux qui perçoivent l'allocation chômage ou pour les salaires d'apprentis.

à lire aussi A Strasbourg, 300 manifestants pour défendre le régime local d'assurance-maladie alsacien