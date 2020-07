Baisse de la mortalité sur les routes du Gard en juin 2020

Fin juin, on comptait 20 personnes tuées sur les routes gardoises depuis le début de l'année contre 26 à la même période en 2019.

Les chiffres de la sécurité routière dans le Gard suivent la tendance nationale : moins d'accidents et moins de morts sur les routes fin juin par rapport à l'année dernière. Des chiffres qui s'inscrivent dans un contexte de période post-confinement, avec une reprise limitée des déplacements, notamment ceux à caractère professionnel.

4 morts en juin 2020

4 personnes ont été tuées sur les routes gardoises au mois de juin 2020, ce qui porte à 20 le nombre de morts sur les routes depuis le début de l'année (contre 26 en 2019). On dénombre par ailleurs 37 accidents au total, et 52 blessés, confirmant là encore une tendance à la baisse : 160 accidents répertoriés de janvier à fin juin 2020 (contre 198 sur la même période en 2019) et 223 blessés (contre 266).

Moins d'accidents en Lozère

Dans le département de la Lozère, on dénombre 9 accidents en juin 2020 qui ont fait 1 mort. Comparativement à 2019, on constate une hausse de la mortalité sur les routes (aucune victime en juin 2019) mais une baisse du nombre d'accidents (9 en juin 2020 contre 12 en juin 2019).