Baisse des cambriolages depuis le début de l'année mais hausse ces trois derniers mois dans les Bouches-du-Rhône

La préfecture des Bouches-du-Rhône appelle à la plus grande prudence à l'approche des fêtes de fin d'année et mise sur "la participation citoyenne".

Les cambriolages sont en baisse de 16% depuis 2011 dans les Bouches-du-Rhône et de près de 4%, selon la préfecture de police qui constate une recrudescence des vols dans certaines parties du territoire des Bouches-du-Rhône depuis trois mois.

"Quand on habite une maison et qu'on est absent, on a peur" (Nathalie qui vit à Berre-l'Etang)

A Berre-l'Etang, Mélissa raconte que dans son immeuble, "il y a eu un cambriolage juste au-dessus de chez moi, au quatrième étage". Nathalie explique qu'elle a installé dans sa maison un dispositif vidéo. "Quand on habite une maison et qu'on est absent, on a peur de se faire cambrioler". Corinne mise sur ses "quatre chiens et pas des petits gabarits!", alors que les méthodes des cambrioleurs ne cessent d'évoluer.

Des équipes venues des pays de l'Est

Ces cambriolages sont essentiellement dûs à des équipes "à tiroirs" venues pour l'essentiel des pays de l'Est. Selon le colonel Ferrand, commandant du groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, "ces équipes sont composées soit de deux femmes et d'un jeune garçon soit de trois jeunes femmes". "Il est difficile de pouvoir les suivre", insiste Benoît Ferrand.

La participation essentielle des habitants

Pour lutter contre ce phénomène, la gendarmerie travaille avec la police municipale dans les communes concernées. Le colonel Ferrand rappelle également l'efficacité de la videosurveillance "pour lire les plaques d'immatriculation" ainsi que les "participations citoyennes". "Les habitants doivent nous aider et nous alerter" insiste le commandant du groupement de gendarmerie qui appelle à la plus grande vigilance à l'approche des fêtes de fin d'année.