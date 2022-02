Sécurité routière : baisse historique du nombre de morts sur les routes en Vendée en 2021

Illustration. On compte 33 morts sur les routes vendéennes en 2021

Le nombre de morts sur les routes en Vendée pendant l'année 2021 est historiquement bas. Ce vendredi, la préfecture annonce que 33 personnes sont mortes dans des accidents routiers, un chiffre qui continue de baisser. Dix ans plus tôt, 52 personnes avaient perdu la vie sur les routes vendéennes. La préfecture de Vendée tient tout de même à rappeler l'importance de rester vigilants, sur les 33 personnes décédées sur le réseau routier, 29 sont "présumées responsables de l'accident."

Une autre partie du bilan est moins encourageante, il y a eu 29% de blessés en plus par rapport à l'année dernière, mais aussi une hause du nombre d'accidents corporels de 7% sur la même période. Plus de 145.000 excès de vitesse ont été constatés dans l'année écoulée, on note également 2.462 contrôles d'alcoolémie positif.