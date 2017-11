Baisse importante des vols à main armée chez les commerçants dans les Bouches du Rhône

Entre 2016 et 2015, les vols à main armée ont baissé de 21% dans les Bouches du Rhône. La plus forte baisse concerne les bijouteries avec 80% de vols en moins. Les caméras, les sonnettes d'ouverture, la présence de vigiles mais aussi la vidéo protection contribuent à ces bons résultats.

Les vols à main armée sont en constante diminution depuis 2009, selon une étude de l’Observatoire nationale de la délinquance et des réponses pénales. Dans les Bouches du Rhône, on observe une baisse de 21% des vols à main armées, et près de 51% sur la période 2013/2016, sur Marseille la tendance est identique. La plus forte baisse concerne les bijouteries avec 80% de vols en moins.

Les équipements de protection installés dans les commerces comme les caméras , les sonnettes d'ouverture, la présence de vigiles, la baisse de la circulation d'argent liquide mais aussi la vidéo protection dans les rues et les patrouilles liées à l'état d'urgence contribuent à ces bons résultats. Stéphane est gérant d'un tabac sur la Cannebière à Marseille, chaque jour il accueille des centaines de clients et le soir pas mal d’espèces dans ses caisses : "On prend quelques mesures, on a un système de vidéo surveillance et on a la chance d'être à côté de la caméra de la ville." Après les bijouteries, une des plus fortes baisses est enregistrée chez les coiffeurs, les parfumeries et les instituts de beauté mais aussi pour les tabac PMU.