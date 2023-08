Bal de Saint-Vincent-de-Barrès : deux jeunes femmes portent plainte pour des piqûres sauvages

Le phénomène des "piqûres sauvages" pendant les soirées avait touché la France au printemps 2022 et n'avait pas épargné la Drôme notamment. Une enquête pour violences est ouverte par le parquet de Privas suite aux dépôts de plaintes de deux jeunes femmes de 17 et 18 ans ce mardi. Les deux expliquent avoir été piquées pendant le bal de Saint-Vincent-de-Barrès dans la soirée de samedi 6 juillet.

ⓘ Publicité

Les victimes sont originaires des communes alentours et passaient leur soirée au bal. Elles ont expliqué aux enquêteurs avoir soudainement ressenti une douleur semblable à une vaccination et "avoir chaud" au niveau de l'avant-bras. Elles ont ensuite été prises d'envie de vomir. Les gendarmes ont été alertés le soir des faits et les deux jeunes femmes ont été conduites à l'hôpital pour des examens.