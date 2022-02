"Balance ton bar " : à Nancy le procureur ouvre une enquête pour viol

Depuis le week-end dernier, les informations du compte Instagram "Balance ton bar Nancy "sont très partagées sur les réseaux sociaux.

Ce mardi 1er février, François Pérain, le procureur de Nancy prévient qu'il demande "à la Sureté Départementale d’ouvrir une enquête du chef de viol. Cette enquête aura pour but dans un premier temps d’identifier et d’entendre la personne qui déclare sur les réseaux sociaux avoir subi un viol".

Les enquêteurs cherchent à identifier la femme qui témoigne sur les réseaux sociaux

Sur la page Instagram "Balance ton bar Nancy", plusieurs témoignages relatant des agressions sexuelles dans des établissements de la ville ont été publiés. Mais l'un d'eux fait énormément réagir, accusant nommément un gérant de bar nancéien. Le professionnel conteste et annonce attaquer en diffamation. Selon son avocat Me Alexandre Bouthier : "mon client conteste les faits qui lui sont reprochés. On parle de faits très graves postés de façon anonyme, sur une page administrée de façon anonyme. On a l'impression que la parole des victimes est tellement sacrée que la parole des victimes anonymes l'est encore plus et qu'on peut déverser des seaux de merde sur n'importe qui".

Du côté de l'association féministe #NousToutes 54, on explique ne pas être surpris par les témoignages déposés sur le compte "Balance ton bar Nancy", même si la présidente Inès Guaaybess déplore des commentaires haineux : "nous ne voulons pas encourager l'incitation à la haine. Concernant les personnes qui sont dénoncées ou impliquées, le but est uniquement de donner de la visibilité aux victimes puisque les victimes sont souvent délaissées du système judiciaire".

Des administrateurs de la page "Balance ton bar Nancy" débordés

"On ne s'attendait pas à une telle ampleur, on a décidé de tout mettre en stand by" réagissent ce mardi les administrateurs, qui ont supprimé des posts et selon eux, "plus d'une centaine de commentaires haineux". Administrateurs, qui veulent rester anonymes et ne souhaitent pas s'exprimer aujourd'hui.