Balance ton bar : "C'est comme si c'était mes enfants" dit un gérant de bar niçois à propos des victimes

Un gérant de bar niçois réagit à Balance Ton Bar. Mis en cause par le hashtag qui pointe du doigt des bars et boîtes de nuit, il annonce des mesures immédiates.

Le mouvement Balance ton bar prend de l'ampleur dans plusieurs villes de France notamment à Nice. Sur Instagram des femmes et même des hommes partagent leurs mauvaises expériences dans des bars et des boîtes de nuit. Tandis que les patrons réagissent. Certains déposent plaintes pour diffamation (deux plaintes enregistrées à Cannes). D'autres annoncent des mesures.

"On a un physionomistes qui va se charger de trier les mauvais individus, et on a aussi des protèges verres"

Le gérant du Pompéi à Nice se dit très touché par les révélations le concernant.

"C'est comme si c'était mes enfants"

Frédéric Raymondo espère que cela ne se reproduira plus. Il prend une batterie de mesures. Et il annonce plus de fermeté avec les individus fauteurs de trouble.