"Balance ton bar" : un gérant nancéien accusé de viol sur les réseaux sociaux

La page du réseau social instagram "balance ton bar" qui dénonce les agressions sexuelles dans les bars vient d'être déclinée à Nancy. En un week-end, plusieurs témoignages ont été publiés dont un particulièrement violent. Une victime anonyme accuse en le citant un gérant de bar nancéien de l'avoir violé. Un post qui suscite de très nombreuses réactions.

Dans ce post, cette femme explique avoir des absences mais se souvenir d'avoir exprimé clairement son refus et avoir été violée. Du côté de la police et du parquet de Nancy, on explique ne pas avoir été saisi. Aucune plainte n'a été déposée mais les autorités invitent la victime à se faire connaître. Le gérant conteste ce témoignage et contre-attaque via son avocat Me Alexandre Bouthier : "mon client conteste les faits qui lui sont reprochés. On parle de faits très graves postés de façon anonyme, sur une page administrée de façon anonyme. On a l'impression que la parole des victimes est tellement sacrée que la parole des victimes anonymes l'est encore plus et qu'on peut déverser des seaux de merde sur n'importe qui".

Donner de la visibilité aux victimes"

Du côté de l'association féministe #NousToutes 54, on explique ne pas être surpris par les témoignages déposés sur le compte "Balance ton bar Nancy", même si la présidente Inès Guaaybess déplore des commentaires haineux : "nous ne voulons pas encourager l'incitation à la haine. Concernant les personnes qui sont dénoncées ou impliquées, le but est uniquement de donner de la visibilité aux victimes puisque les victimes sont souvent délaissées du système judiciaire".

NousToutes 54 qui a décerné fin 2021 le label "safe bar" à deux établissements nancéiens sensibilisés aux questions de violences sexistes ou sexuelles