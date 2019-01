BalanceTacrotte au sous-préfet de Béziers

Le maire de Béziers invite les habitants à photographier les crottes de chien repérées sur la chaussée en ville. Les clichés seront ensuite envoyés au sous-préfet pour une prise de conscience de ce que représentent les déjections canines et le coût du nettoyage.

Béziers, France

Il n'y a rien de plus désagréable que de marcher dans une crotte de chien sur un trottoir. À Béziers comme ailleurs, les déjections canines sont une véritable plaie. Si dans l’hypercentre ville, elles semblent moins nombreuses en raison du passage plus régulier des agents du service de nettoyage, cela semble moins le cas si on s'éloigne des lieux touristiques à en croire les Biterrois rencontrés par France Bleu Hérault. La mairie tente d'y remédier.

"Vous en avez marre des crottes de chien dans les rues de Béziers, prenez les alors en photo et envoyez les à la mairie".

Dans son journal hebdomadaire en date du 15 janvier, la ville invite tous les habitants à transmettre les clichés des excréments de chiens en indiquant le lieu. Les photos seront ensuite transmises au sous-préfet la mairie de Béziers.

"J'en trouve tous les jours deux ou trois devant chez moi dit Henri. C'est dégueulasse. Je passe mon temps à les ramasser devant ma porte. Parfois, j'oublie. Je ne fais pas attention. J'y mets mon pied dessus systématiquement. Franchement, les propriétaires des chiens devraient comprendre. Je ne vais pas faire mes besoins tous les matins devant leur porte d'entrée" rajoute ce retraité installé pas bien loin de la médiathèque Malraux.

Robert Ménard souhaite une mobilisation des Bitérrois qui ne supportent plus les déjections canines.

Nous vous demandons d'agir avec nous. Si la propreté de la ville est votre souci constant, alors envoyez le #BalanceTacrotte".

Il y a un peu plus de deux ans, la ville de Béziers a proposé notamment l'utilisation de l'ADN canin, pour ficher et retrouver les propriétaires des animaux, mais le projet de la mairie a été retoqué. Pour la mairie, cette méthode aurait fait ses preuves dans de nombreuses grandes villes européennes.

Quoi de plus insupportable pour des riverains de voir régulièrement des déchets s’amonceler dans leur rue !

Les habitants de Béziers sont très divisés sur cette initiative municipale, mais reconnaissent tous que les crottes de chien sont insupportables et qu'il est nécessaire de trouver une solution pour que cessent ces déjections.

Vous pouvez envoyer vos photos à l'adresse mail balancetacrotte@ville-beziers.fr ou alors les envoyer par sms au 06 40 42 60 33.

Extrait du journal de la ville de Béziers (page 17) - Ville de Béziers