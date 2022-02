Balcon effondré à Angers : face à des "familles anéanties", le procès des constructeurs s'ouvre ce mercredi

"On a des séquelles psychologiques, une peine qui est énorme" : ce sont les mots de Mathilde, 26 ans. Le 15 octobre 2016, la jeune femme organise, avec sa sœur, la pendaison de crémaillère de leur nouvel appartement, au troisième étage de la résidence "Le Surcouf", dans le centre-ville d'Angers. Mais la fête tourne au drame. Le balcon s'effondre, provoquant la chute de 18 jeunes : quatre étudiants meurent, 14 autres sont blessés. Ce mercredi 9 février s'ouvre le procès des constructeurs devant le tribunal correctionnel d'Angers. Maçons, architectes et contrôleur technique : en tout, cinq prévenus comparaissent à la barre.

"Un cumul de négligences incroyable"

Ce soir d'octobre 2016, les amis, âgés entre 18 et 25 ans, discutent et fument sur le balcon, quand celui-ci bascule dans le vide. Dans sa chute de plus de huit mètres, il entraîne les deux balcons des étages inférieurs, avant de s'effondrer dans la cour intérieure de l'immeuble. Dans les décombres, les secours retrouvent les corps de Lou, 18 ans, Antoine, 21 ans, Benjamin, 23 ans, et Baptiste, 25 ans.

L'enquête s'oriente rapidement vers les défauts de construction du balcon. Il aurait du être capable de supporter 35 personnes. Mais les victimes expliquent toutes que la fête était calme, sans aucun comportement dangereux. Selon un ancien locataire de l'appartement, le balcon vibrait "lorsqu'on bougeait un peu dessus". Et l'expertise judiciaire est accablante, de nombreuses malfaçons ont été relevées, notamment le fait que les dalles des balcons, qui devaient être préfabriquées, ont finalement été coulées sur place, sans que de nouveaux plans soient réalisés. "Un cumul de négligences incroyable", résume à l'AFP Marc Morin, avocat des parties civiles.

C'est le procès des constructeurs qui travaillent à l'économie, au détriment de la sécurité. - Marc Morin, avocat des parties civiles

La cour de l'immeuble à Angers où l'on voit les balcons effondrés. © Maxppp - Franck Dubray

Mais rare sont les prévenus à assumer la responsabilité de ces malfaçons. "La plupart sont dans une défense très technique, on les sent assez peu dans le regret", décrit Louis-René Penneau, avocat des parties civiles. La défense du dirigeant de l'entreprise de gros œuvre récuse tout "calcul économique cynique qui aurait consisté à délibérément faire des choix de la moindre qualité au risque de la sécurité des gens", assure son avocat, Me Pascal Rouiller.

L'architecte est lui poursuivi pour son contrôle déficient du chantier en sa qualité de maître d'œuvre, à une époque où il était occupé par la création d'un cabinet à Shanghai. "Il n'est pas intervenu personnellement dans le projet du Surcouf", assure son avocat. Le chef de chantier, 63 ans et le représentant du bureau de vérification Apave, 84 ans, doivent également s'expliquer devant le tribunal. Durant l'instruction, seul le conducteur de travaux, 53 ans, a reconnu sa responsabilité, expliquant que le changement de mode de construction des balcons avait été décidé pour permettre un gain de temps de 14 semaines sur le chantier.

Des "vies bouleversées" et des "familles anéanties"

Mathilde est encore bouleversée par ce drame : "C'était l'apocalypse, une scène de guerre". Pour la jeune femme, "l'arrivée du procès réactive tous ces souvenirs. On organise une soirée, on a envie que ça se passe bien… Il y a un énorme sentiment de culpabilité. Pourquoi je suis là ? Pourquoi c'est pas moi qui suis tombée et pas eux ? Et on se sent mal d'être là aujourd'hui".

Un sentiment de culpabilité partagé par Julia et Héloïse Renoux, 26 ans, sur le balcon au moment de sa chute. "Penser à ceux qui ont eu moins de chance, c'est le plus douloureux. C'est ça qui à chaque fois me fait pleurer. J'ai toujours du mal à l'accepter", explique Héloïse, qui se souvient du "bruit, de la poussière et de quelques flashs". Les deux sœurs ont souffert de multiples blessures et Julia a été hospitalisée six semaines avec les pieds cassés et une double fracture du sacrum. "Les blessures on peut les calmer avec de la morphine. C'est psychologiquement que c'était le plus dur", décrit Julia qui ne se sentait "pas légitime" à exprimer sa douleur : "Je me sentais chanceuse".

Toutes nos vies ont été complètement bouleversées. - Stéphane Courgeon, père d'Antoine

Après l'effondrement d'un balcon au troisième étage de la résidence Surcouf à Angers, des riverains rendent hommage aux victimes. © Maxppp - Franck Dubray

"On se retrouve avec des familles anéanties", résume Julien Ferchaud, oncle de Baptiste. "Mon père et ma mère ont pris dix ans depuis que c'est arrivé, ils ne s'en remettent pas. Mon frère, je pense qu'il ne s'en remettra jamais. On a tous été marqués très forts." "Notre vie s'est arrêtée il y a cinq ans et demi", confirme Stéphane Courgeon, père d'Antoine. Toutes les victimes espèrent maintenant des condamnations : "Comment est-ce qu'on peut construire un balcon de cette manière-là, sans se dire qu'il va forcément s'effondrer ? C'est criminel comme acte. Pour moi, c'est quasiment un acte de sabotage", lâche Stéphane Courgeon.

Le procès doit durer jusqu'au 4 mars.