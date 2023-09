Balcon effondré à Angers : le procès en appel débute ce lundi

Le 15 octobre 2016, deux jeunes femmes organisent une pendaison de crémaillère dans leur appartement au troisième étage de la résidence "Le Surcouf", dans le centre-ville d'Angers. Mais vers 23h30, le balcon de leur immeuble s'effondre . Dix-huit jeunes chutent alors de plus de huit mètres dans le vide, dans la cour de la résidence. Quatre d'entre eux, âgés de 18 à 25 ans, meurent, les 14 autres sont blessés. Le procès en appel de l'architecte du bâtiment et d'un conducteur de travaux s'ouvre devant la Cour d'appel d'Angers ce lundi 25 septembre 2023.

L'an dernier, le tribunal correctionnel avait condamné trois prévenus à des peines allant de 18 mois à trois ans de prison avec sursis. Il s'agissait du gérant de l'entreprise de gros œuvre, du chef de chantier et de l'homme qui était chargé du contrôle du chantier lors de la construction du bâtiment. L'architecte, maître d'œuvre de la résidence, et le conducteur des travaux avaient eux été relaxés. Tous comparaissaient pour homicides et blessures involontaires.

Deux semaines de procès

L'enquête avait en effet révélé d'importantes malfaçons dans la construction des balcons. Certains experts avaient même évoqué une "forme de bricolage".

Le procureur de la République d’Angers avait requis la peine la plus lourde à l'encontre de l'architecte, soit quatre ans de prison dont deux ans ferme. Mais le tribunal avait estimé que "les manquements aux obligations professionnelles de l'architecte, bien que partiellement établis par des éléments de la procédure, sont sans lien de causalité certain avec l'effondrement du balcon". Le procureur a donc décidé de faire appel des deux relaxes .

Ce second procès doit durer deux semaines, jusqu'au 6 octobre.