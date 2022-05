Balcon effondré à Angers : prison avec sursis pour trois prévenus, les deux autres relaxés

Le tribunal correctionnel d’Angers a rendu son délibéré dans l'affaire du balcon effondré à Angers le 15 octobre 2016. Trois prévenus ont été condamnés à des peines allant de 18 mois à trois ans de prison avec sursis. L'architecte du bâtiment et le conducteur des travaux ont été relaxés.

Le drame s'est produit le soir du 15 octobre 2016. Deux jeunes sœurs ont invité une trentaine d'amis à la pendaison de crémaillère de leur appartement, au troisième étage de la résidence "Le Surcouf", dans le centre-ville d'Angers. Mais la fête tourne au drame. Le balcon s'effondre, provoquant la chute de 18 jeunes. Antoine, 21 ans, Benjamin, 23 ans, Lou, 18 ans, et Baptiste, 25 ans, ont perdu la vie dans l'accident.

Le procès s'était ouvert le 9 février devant le tribunal correctionnel d'Angers. Cinq prévenus étaient à la barre. Tous poursuivis pour homicides et blessures involontaires.

Prison avec sursis pour le gérant de l'entreprise de gros œuvre et le chef de chantier

Six ans après le drame, le tribunal correctionnel d'Angers a condamné ce mardi le gérant de l'entreprise de gros œuvre, Patrick Bonnel, 72 ans, à trois ans de prison avec sursis, 23 000 euros d'amende délictuelle, 1 500 euros d'amende contraventionnelle. Le procureur avait requis à son encontre trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis.

Le chef de chantier, Jean-Marcel Moreau, 63 ans, écope de 18 mois de prison avec sursis, 1 000 euros d'amende. Tout comme André de Douvan, 84 ans, chargé du contrôle du chantier pour le groupe Apave.

Le conducteur des travaux, Eric Morand et l'architecte Frédéric Rolland sont tous les deux relaxés. Le 2 mars 2022, le procureur Eric Bouillard avait requis la peine la plus lourde, quatre ans de prison dont deux avec sursis, à l'encontre de l'architecte de la résidence "Le Surcouf". Mais selon la présidente du tribunal, "les manquements aux obligations professionnelles de l'architecte, bien que partiellement établis par des éléments de la procédure, sont sans lien de causalité certain avec l'effondrement du balcon". Le prévenu n'avait reconnu qu'"une part" de responsabilité dans le drame. Il avait expliqué qu'il n'était "intervenu ni sur la conception, ni sur le dessin, ni allé sur le chantier" lors de la construction de l'immeuble en 1997-1998.

Toute une série de défaillances

L'enquête a permis de révéler d'importantes malfaçons dans la construction des balcons. Certains experts ont même évoqué une "forme de bricolage". Des constations qui correspondent au témoignage d'un ancien locataire, lui aussi blessé ce soir là. Dans son état des lieux d'entrée en 2015, il avait mentionné "balcon fissuré et très instable: danger???". Le balcon vibrait "lorsqu'on bougeait un peu trop dessus". L'enquête a aussi montré que les travaux avaient été menés sans respecter les plans de l'ingénieur béton, conçus pour des balcons préfabriqués et non pour des balcons coulés sur place.