Balcon effondré à Angers : prison avec sursis requise contre l'architecte et le conducteur de travaux

Des peines de trois ans de prison avec sursis et deux ans avec sursis ont été requises mercredi en appel à Angers à l'encontre de l'architecte et du conducteur de travaux, mis en cause dans l'effondrement d'un balcon qui avait provoqué notamment la mort de quatre jeunes en 2016.

"Si les malfaçons sont à l'origine de l'effondrement, elles sont le résultat de fautes caractérisées: le défaut de mise à jour des plans et l'absence de contrôle et de surveillance du chantier", a déclaré l'avocat général Thierry Phelippeau.

Outre des peines d'amende contre les deux prévenus, l'avocat général a également réclamé une interdiction définitive d'exercer la profession d'architecte à l'encontre de Frédéric Rolland. Ce jeudi, les avocats de la défense vont exposer leurs arguments. Le jugement sera rendu en mai prochain.

Le 15 octobre 2016, un groupe d'amis participait à une pendaison de crémaillère dans un appartement au troisième étage d'un immeuble du centre-ville d'Angers, livré en 1998. Alors que la soirée se déroulait dans le calme, le balcon s'était soudainement décroché, entraînant dans le vide dix-huit personnes. Quatre d'entre elles, âgées de 18 à 25 ans, avaient péri.