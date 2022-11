Balenciaga : la marque française dans l'embarras après une campagne mettant en scène des enfants

La marque de prêt-à-porter de luxe française Balenciaga s'est excusée, mais pas sûr que cela suffise à calmer les réseaux sociaux. Depuis plusieurs jours, leur campagne de publicité mettant en scène des enfants avec des accessoires à connotation sexuelle fait scandale. Dimanche, la star américaine Kim Kardashian, égérie de Balenciaga, s'est dite "dégoûtée et indignée", sans pour autant rompre son partenariat. Ce lundi soir, Balenciaga tente d'éteindre l'incendie.

De quoi parle-t-on ?

Plusieurs photos de la campagne de pub d'une nouvelle collection de Balenciaga, propriété du groupe de luxe Kering, mettent en scène des enfants debout ou allongés sur un canapé ou près d'un lit. Autour d'eux, de nombreux accessoires, dont certains sont à la vente et destinés aux adultes, et d'autres "que certains ont qualifiées d'inspirés du BDSM" a concédé la marque ce lundi, une pratique sexuelle sadomasochiste. On y voit ainsi des ours en peluche sanglés de ceintures noires, une laisse, du gros scotch ou des colliers en chaîne.

Devant le tollé provoqué par cette campagne, la marque a présenté ses excuses et a retiré plusieurs photos de sa campagne.

Kim Kardashian "dégoûtée et indignée"

La vedette de téléréalité américaine Kim Kardashian, égérie de la marque, est d'abord restée silencieuse, avant de réagir dimanche soir. "Je suis restée silencieuse ces derniers jours, non pas parce que je n'ai pas été dégoûtée et indignée par les récentes campagnes de Balenciaga, mais parce que je voulais avoir l'occasion de parler à leur équipe pour comprendre par moi-même comment cela a pu arriver", a-t-elle écrit sur son compte twitter. Elle se dit "choquée par ces images troublantes", "en tant que mère de quatre enfants" et dit aussi avoir pris acte du "retrait des campagnes et (des) excuses de Balenciaga".

"Quant à mon avenir avec Balenciaga, je suis en train de réévaluer ma relation avec la marque, en me basant sur leur volonté d'accepter la responsabilité de quelque chose qui n'aurait jamais dû se produire - et les actions que j'attends d'eux pour protéger les enfants", ajoute-t-elle.

D'autres photos mises en cause

En pleine polémique, des internautes ont aussi relevé des détails troublants figurants sur des photos d'autres campagnes de la marque. Sur une photo d'un sac issu d'une collaboration entre Balenciaga et Adidas, figurent des documents sur lesquels sont imprimés des extraits d'une décision de la Cour Suprême américaine sur la pornographie infantile.

Des détails qui ne peuvent relever du hasard, quand on sait le soin apporté au moindre détail d'une séance photo destinée à une campagne publicitaire d'une grande marque telle que Balenciaga. La marque assure d'ailleurs que des actions en justice seront menées contre les responsables de la création du visuel.

Sur cette photo, un texte judiciaire traitant de la pornographie infantile. - Balenciaga

Parmi les autres photos mises en cause, une campagne avec Isabelle Huppert. Sur une photo, au second plan derrière l'actrice, on peut ainsi apercevoir un livre signé Michael Borremans, peintre belge dont certaines œuvres, rassemblées au sein de l'ouvrage "Fire from the sun", représentent de "très jeunes enfants se livrant à des actes mystérieux avec des connotations sinistres et des insinuations de violence" selon la quatrième de couverture.

Sur les réseaux sociaux, certains ont établi un lien entre les campagnes, y voyant une volonté délibérée de la marque de lancer un message ambigu, ce dont elle s'est défendue.

Balenciaga réagit

Consciente de la polémique qui enfle, la marque a publié un communiqué de presse ce lundi soir sur son compte Instagram. Balenciaga reconnaît de "graves erreurs" pour lesquelles elle "prends ses responsabilités" et présente ses "excuses sincères". "Il n'a jamais été dans notre intention d'inclure la maltraitance infantile dans notre récit".

Ces ours en peluche "n'auraient jamais dû être présentés avec des enfants". Il s'agit d'un "échec dans l'évaluation et la validation des images" pour lequel la responsabilité "incombe à Balenciaga seulement".

Quant au document de la décision de la Cour suprême, "tous les éléments de cette séance photo ont été fournis par un tiers" mais la marque reconnaît là encore une "négligence" de sa part. Elle affirme toutefois avoir "porté plainte". La marque promet de revoir son organisation collective et notamment les "étapes de validation".

L'une des photos de la campagne Balenciaga - Balenciaga

L'une des photos de la campagne Balenciaga. - Balenciaga

L'une des photos de la campagne Balenciaga. - Balenciaga