Des nouvelles rassurantes de l'homme de 49 ans qui n'a plus donné signe de vie selon son épouse depuis mardi matin dans le secteur de Ballan-Miré. Il était parti faire une sortie à vélo. Du coup, la gendarmerie avait lancé un appel à témoin qui n'est plus d'actualité. L'homme recherché est vivant et a pu être localisé grâce à son téléphone portable.