Ballan-Miré : il défonce trois jardins en 4x4, perd sa plaque, prend la fuite et envoie sa secrétaire

Cette histoire folle à Ballan-Miré. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un peu avant deux heures du matin, un entrepreneur de 40 ans, au volant de son 4x4, va causer de gros dégâts dans les jardins de trois maisons. Et son comportement sera loin d'être exemplaire.

Tout commence, rue des Ajoncs, au bout de laquelle le véhicule surgit sur l'avenue des Aubépines. Nous sommes ici dans une zone 30, un ralentisseur matérialise le carrefour. C'est ici qu'il perd le contrôle, fait un tout droit, défonce le portail de la maison située en face et arrache tout sur son passage sur une quarantaine de mètres. Avant de terminer sa course après avoir percuté le dôme d'une piscine d'un autre voisin.

Il perd sa plaque d'immatriculation et revient la chercher à vélo

Plusieurs milliers d'euros de dégâts selon la gendarmerie de Tours. On a même frôlé le drame, car une heure avant, une soirée se déroulait dans l'un des jardins défoncé.

Après sa course folle, le conducteur prend la fuite. Sauf qu'il oublie un élément important. Sa plaque d'immatriculation. Une fois revenu chez lui, il s'en aperçoit, prend alors son vélo et retourne sur les lieux pour la récupérer. Mais un voisin le surprend et le met en fuite.

Il envoie sa secrétaire sur place pour aller faire les constatations

Au petit matin, ce chef d'entreprise de 40 ans n'ose pas y revenir en personne pour aller faire les constatations. Il envoie donc sa secrétaire. Décision très mal perçue par ses victimes.

Il est finalement interpellé par les gendarmes sur son lieu de travail. Placé en garde à vue, il sera jugé ultérieurement pour délit de fuite.