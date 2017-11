Ballan-Miré : un automobiliste percute une maison et la fissure

L'homme n'est que légèrement blessé, mais ce dimanche matin vers 11 heures et demie, il a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté une maison de Ballan-Miré.

Il est un peu plus de 11 heures et demi quand l'automobiliste perd le contrôle de son véhicule à hauteur du lieu-dit "Bon repos", au nord de Ballan-Miré. Sa voiture percute alors le mur d'une maison, rebondit et se retrouve au milieu de la route. Il a expliqué aux gendarmes que son "moteur s'était emballé".

L'homme n'est pas gravement blessé mais est transporté au CHU Trousseau par mesure de sécurité. Pendant ce temps-là, les gendarmes bloquent la circulation pour effectuées des constatations et dégagé le véhicule. Les opérations ont pris au total plus de trois heures et demie. La maison touchée au moment de l'accident présente notamment de traces de fissures. Les propriétaires étaient à l'intérieur et vont bien.