Ballan-Miré : un couple, auteur de 33 vols sur des sites touristiques de Touraine, arrêté

Un homme âgé de 41 ans et une femme de 29 ans ont été interpellés lundi pour 33 vols commis dans des voitures stationnées sur les parkings des châteaux de Touraine. L'homme a été incarcéré.

L'Est Républicain/Maxppp

Ballan-Miré, France

La brigade de gendarmerie de Ballan-Miré a interpellé un couple impliqué dans 33 faits de vols dans véhicules commis sur les départements 37 et 41 depuis plusieurs semaines. Le duo opérait sur des sites touristiques, dans des véhicules stationnés sur les parkings. Des vols ont été recensés au château d'Amboise, sur celui de Villandry, mais aussi à Azay-le-Rideau ainsi qu'à Chaumont-sur-Loire.

Le couple ciblait principalement les véhicules étrangers ou hors département et procédait par bris d'une vitre latérale, par le forçage d'une serrure de portière ou sans effraction par opportunité. Les vols portaient principalement sur du matériel informatique, des téléphones, du matériel vidéo et des valises et sacs remplis de vêtements, trousses de toilettes, produits de beauté. L'un d'eux faisait le guet pendant que l'autre agissait.

Le couple a été interpellé le lundi 24 juin par les gendarmes. Il s'agit d'un homme de 41 ans et d'une femme de 29 ans résidant en périphérie tourangelle. Ils ont été présentés mercredi devant la justice. Si la femme est ressortie sous contrôle judiciaire, l’homme a été incarcéré à la maison d'arrêt dans l’attente de son jugement début août.