Ballan-Miré : un groupe de jeunes mineurs interpellés après une série de vols avec violences

Deux semaines après une série de vols avec violences à Ballan Miré, près de Tours, quatre jeunes âgés de 16 et 17 ans ont été interpellés par les gendarmes, ce lundi 18 juillet. Au cours de leur garde à vue, ils ont reconnu leur implication.

Des victimes mineures

Les faits remontent au 2 et 4 juillet dernier, des agressions sur trois victimes âgées de 15 et 16 ans. La première, s'est faite violenter par trois jeunes hommes avant de se faire voler le peu qu'elle avait sur elle : une paire d’écouteurs, des lunettes de soleil et 4euros en numéraire.

La deuxième agression a lieu près de la gare, un après-midi : sous la menace d’une bombe lacrymogène, les agresseurs fouillent la sacoche de la victime en l'insultant mais des témoins les interrompent ; aucun vol n'est commis.

Une troisième agression a eu lieu : la victime est légèrement blessée au bras et sous la menace d'un couteau, est contrainte de remettre aux voleurs une casquette de marque de luxe et sa sacoche contenant 40 euros et des cigarettes.

La plupart des objets retrouvés

Après avoir identifié les quatre suspects, les gendarmes débarquent à leurs domiciles ce lundi pour les interpeller. Les perquisitions permettent de retrouver la plupart des objets volés ainsi que les armes utilisées.

Après 48 heures de garde à vue, les quatre mineurs ont fini par reconnaître leur implication ont été présentés devant le procureur de la République à Tours pour une mise en examen devant le Juge pour enfants, assortie d’un contrôle judiciaire et d’une obligation de respecter un couvre feu.

Ils sont poursuivi pour extorsion avec violences, viol aggravé, tentative d'extorsion avec violences, recel de biens provenant d'une extorsion et port d'une arme de catégorie D. Tous les quatre sont convoqués au tribunal judiciaire de Tours le 21 septembre prochain.