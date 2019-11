Ballots de cocaïne échoués sur le littoral français : plus d'une tonne de drogue récoltée par les autorités

Gros plan sur les ballots et paquets de drogue échoués et saisis sur la côte Atlantique.

Rennes, France

Ce mardi matin, cinq kilos de cocaïne ont été ramassés à Camaret dans le Finistère. Élargissant ainsi le spectre géographique des découvertes de ballots issus d'une seule et même cargaison, tombée à la mer dans le courant du mois d'octobre selon le parquet de Rennes, en charge de coordonner l'enquête. Pour le moment, 1010 kilos ont été récupérés sur les côtes françaises. Ce sont près de 100 kilos de cette marchandise qui sont récoltés chaque jour en ce moment.

Au vu de son taux de pureté, cette drogue provient d'Amérique du Sud et "pourrait avoir transité par l'arc antillais" selon le procureur de Rennes Philippe Astruc. Pour l'heure, impossible de savoir si cette cargaison a été jetée volontairement à la mer pour échapper à un contrôle, ou si elle s'est accidentellement déversée dans l'Atlantique. La centaine d'enquêteurs qui travaillent sur le dossier étudient actuellement les voies maritimes de l'océan, ainsi que les navires ayant pu les emprunter dans le courant du mois d'octobre.

Le procureur précise qu'aucune balise GPS n'a été retrouvée dans les ballots, une technique qui peut être utilisée pour retrouver la marchandise sur la côte. La piste d'un transport aérien qui se serait abîmé en mer "n'est pas une hypothèse de travail" non plus.

On peut s'attendre à une cargaison d' une tonne et demi environ selon le parquet, une évaluation fondée sur les deux dernières grosses saisies dans le grand Ouest, sur un voilier au large de la Bretagne en 2015, et dans un poids lourds qui avait récupéré son chargement au port du Havre la même année.