Toulouse, France

L'enquête est loin d'être bouclée dans l'affaire du viol collectif filmé à Balma. Après des descentes de gendarmes mi-octobre dans les quartiers du Mirail à Toulouse et l'interpellation de sept individus, coup sur coup, un huitième homme vient d'être arrêté. Il est soupçonné d'être impliqué dans l'agression d'une jeune femme de 19 ans, agression qui a été largement relayée sur les réseaux sociaux.

Le suspect s'est rendu

Lundi 22 octobre, ce jeune homme s'est présenté de lui-même avec son avocat aux enquêteurs toulousains. Après avoir fui vers le Maroc, semble-t-il juste après le viol. Viol qui remonte à la nuit du 15 au 16 septembre dernier, sur le parking d'une boîte de nuit de Balma, une jeune fille est agressée par plusieurs individus la scène est filmée et largement diffusée sur internet via les réseaux sociaux. Jeudi dernier, les gendarmes disaient avoir dénombré une dizaine de personnes sur les images dont une à deux qui étaient toujours dans la nature. Ce nouveau suspect est donc le huitième à avoir été entendu et selon le parquet de Toulouse il a été mis en examen et incarcéré pour des faits de viol en réunion et pour complicité (autrement dit pour avoir filmé le crime).Trois autres personnes sont mises en examen dans ce dossier.