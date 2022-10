Banc d'Arguin : un ostréiculteur élevait ses huîtres sans autorisation, la justice saisit sa marchandise

Cela fait plusieurs mois que les autorités maritimes avaient repéré ce parc à huîtres illégal, planté au milieu de la zone de protection intégrale du banc d'Arguin. Ce jeudi après-midi le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisie de la marchandise et la convocation du contrevenant devant la justice.

1842 poches d'huîtres ont été saisies, soit 16 tonnes de marchandise pour un montant estimé à 100.000 euros. Ce parc ne disposait d’aucune autorisation d’exploitation délivrée par la préfète de la Gironde. L’activité ostréicole sur Arguin est seulement autorisée au sein de trois zones d’implantations pour une surface cumulée maximale de 45 hectares.

Il risque six mois de prison et 30.000 euros d'amende

Les huîtres saisies devraient être prochainement acheminées vers un autre lieu de production avant d'être vendues. Le contrevenant sera convoqué devant la justice. Il risque une peine de six mois d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende en plus de la perte de son stock.

