Banque alimentaire de la Marne : à la recherche de bénévoles

La Banque alimentaire de la Marne a besoin de main-d'oeuvre. Les 67 bénévoles du réseau ne suffisent plus à récolter toute la nourriture dans le département.

On les appelle les "gilets oranges". Tous les jours, ils se relaient pour récolter et trier tous les produits frais qui proviennent d'une trentaine de magasins différents. Ils sont 67 dans la Marne. "Il en faut plus, on a toujours besoin de main-d'oeuvre", souligne Gérard Signoret, le président de la Banque alimentaire de la Marne. Un site internet est ouvert, réservé exclusivement au recrutement des bénévoles.

Plusieurs profils de bénévoles sont recherchés par la banque alimentaire : "Ceux qui peuvent conduire des camions, ceux qui trient les marchandises. On recherche aussi un trésorier comptable et un animateur de cuisine, il y a tous les métiers chez nous !"

Un "gilet orange" supplémentaire représente l'équivalent de 30.000 repas. Les bénévoles, principalement retraités, sont de plus en plus difficiles à trouver : "Nous avons une population vieillissante, et comme les gens travaillent de plus en plus tard, ils n'ont pas le temps pour du bénévolat".

Les contrats aidés reconduits l'année prochaine ?

Cette nouvelle main d'oeuvre sera très utile à la Banque alimentaire. D'autant qu'elle n'est pas certaine de garder deux de ses emplois aidés actuels. Le Premier Ministre Edouard Philippe a fixé le nombre de contrats aidés en 2018 à 200.000, financés à 50% par l'Etat, contre 75% auparavant. Une mesure qui interroge Gérard Signoret : "Même si je pense que l'ensemble de nos 4 contrats aidés seront renouvelés, je me demande comment nous pourrons les financer".

La grande collecte nationale des Banques alimentaires aura lieu le dernier weekend de novembre.