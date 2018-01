La cour d'appel de Riom a condamné plus sévèrement ce mercredi les deux ex-salariés, poursuivis pour avoir volé des billets de banque voués à la destruction à la papeterie de Vic-le-Comte. Peines alourdies également pour leurs compagnes complices.

Auvergne, Puy-de-Dôme, France

La Banque de France avait fait appel du jugement rendu en première instance en février 2017. Les deux principaux accusés avaient été condamnés à cinq ans de prison. La moitié de la peine étant assortie du sursis. Leurs femmes avaient écopé de 18 mois avec sursis. Enfin le fils d'un des salariés, poursuivi pour recel, avait été condamné à trois mois avec sursis avec mise à l'épreuve.

Les peines prononcées ce mercredi sont bien plus lourdes et font suite à l'audience en appel qui a eu lieu le 11 octobre dernier à Riom. Quatre années d'emprisonnement pour les deux hommes qui ont été placés sous mandat de dépôt et 18 mois de prison ferme pour leurs conjointes. La condamnation du fils n'a pas été modifiée.

Préjudice évalué à un million d'euros

Sur le plan civil, la Banque de France avait été déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. La justice estimant qu'elle n'était "que dépositaire, pas propriétaire" des billets subtilisés. La BDF avait chiffré le préjudice matériel des vols à trois millions d'euros. La justice a estimé ce montant à "seulement" un million d'euros.

Les cinq voleurs de billets, qui ont agi entre 2011 et 2014, devront rembourser "solidairement" cette somme.