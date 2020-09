Coronavirus : le Café Russe à Pau fermé pour non respect des règles sanitaires, le gérant dépose un recours

C'est le premier bar béarnais touché par une mesure de fermeture administrative temporaire pour non respect répété des règles sanitaires liées au coronavirus. Le Café Russe, sur le boulevard des Pyrénées, n'a pas pu ouvrir ce mardi matin, et ne le pourra pas avant deux semaines. La préfecture reproche à l'établissement des manquements sur le port du masque par les clients.

Claude Garcia, l'avocat du gérant, précise que les faits reprochés remontent au mois d'août, notamment lors de la finale de Ligue des Champions de football, le 23 août. "Il n'y a peut-être pas eu respect des gestes barrières, mais _tout cela est lié à des incivilités des clients_, estime-t-il. C'est difficile de faire mettre un masque à des jeunes alcoolisés. La responsabilité du gérant, si elle existe, est quand même limitée".

Une "sanction disproportionnée"

La décision de fermeture administrative a été prise "de façon individualisée, en lien avec la gravité des faits", précise le directeur de cabinet du préfet. D'autres fermetures avaient été prononcées sur la côte basque. Dans le Béarn, sept établissements font l'objet de mises en demeure et doivent modifier leurs pratiques professionnelles. Trois autres ont reçu un premier avertissement (un à Pau et deux à Oloron-Sainte-Marie).

Pour Claude Garcia, "la sanction du Café Russe est disproportionnée au niveau de la durée, par rapport aux faits, et avec les conséquences économiques et sociales qu'elle a". Les six salariés de l'établissement sont pour l'heure sans travail. L'avocat a déposé un recours en référé devant le tribunal administratif de Pau pour contester cette fermeture administrative : il doit être examiné vendredi midi.