Le tribunal judiciaire de Paris a jugé, ce mardi 16 mars 2021, irrecevable la plainte pour "diffamation" déposée contre le journaliste David Pujadas et la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, après la diffusion d'un reportage qui prétendait qu'un bar de Sevran était interdit aux femmes.

Bar "interdit" aux femmes à Sevran : la plainte contre Delphine Ernotte et David Pujadas jugée irrecevable

Une plainte pour "diffamation", à l'encontre notamment du journaliste David Pujadas et de la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, après la diffusion en décembre 2016 d'un reportage sur un bar de Sevran (Seine-Saint-Denis), prétendument interdit aux femmes, a été jugée irrecevable, ce mardi 16 mars 2021, par le tribunal judiciaire de Paris.

Les motivations de l'irrecevabilité de la plainte n'ont pas été précisées à l'audience. Amar Salhi, le patron du Jockey Club, un bar-PMU, avait déposé une plainte pour "diffamation en raison de la race et de l'origine" contre la présidente de France Télévisions, le présentateur du journal de 20 heures de France 2 à l'époque, mais aussi à l'encontre de la journaliste autrice du reportage Caroline Sinz et de la militante Nadia Remadna qui avait filmé en caméra cachée des clients de son établissement.

Le reportage, diffusé au JT, montrait l'accueil hostile réservé à deux militantes féministes. La clientèle présente alors était entièrement masculine. On entend les deux femmes interpellées à leur entrée. "Dans ce café il n'y a pas de mixité". "On est à Sevran, pas à Paris (...) ici, c'est une mentalité différente, c'est comme au bled", leur expliquent des clients. "Aller dans un bar, ici, c'est braver un interdit pour une femme", disait la voix off.

Après la diffusion de ce reportage, les réseaux sociaux s'étaient enflammés. Certains n'hésitaient pas à présenter le bar comme un symbole de la mainmise des islamistes sur certains quartiers et de l'"effacement" sous contrainte des femmes dans les lieux publics.

Mais dans les semaines suivantes, plusieurs médias avaient publié des contre-enquêtes montrant que les femmes n'étaient pas plus bannies du Jockey Club, que les jeux d'argent (loto et tiercé) ou l'alcool. Depuis, le café a fermé. Interrogé par l'Agence France Presse, en juin dernier, son patron Amar Salhi, 62 ans, confiait : "Ça a été affreux. Ça a changé ma vie, j'ai perdu beaucoup de choses. Ils m'ont assassiné".