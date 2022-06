Barbières : une cagnotte en ligne pour aider la propriétaire d'une écurie qui a brûlé

Une cagnotte a été lancée sur internet pour aider la propriétaire d'une écurie à Barbières, dans la Drôme. Le bâtiment de stockage du fourrage a pris feu ce dimanche 5 juin. Ce n'est peut-être pas accidentel, des expertises sont en cours. La gérante, Agathe Vallance, veut aller de l'avant et compte sur l'esprit de solidarité.

Agathe Vallance est encore chamboulée par ce qu'elle a vécu. Dimanche, alors qu'elle est à un repas de famille, elle est prévenue de l'incendie dans son écurie. "Je ne m'absente jamais, dit-elle, dépitée. Mon amie, qui vit aussi sur l'exploitation, s'est occupée des animaux. Elle a vu le feu prendre dans la charpente du bâtiment de fourrage. Elle a tout tenté mais l'incendie est devenu trop important."

Les pompiers ont évité la propagation à la maison à proximité. Les six chevaux, à l'extérieur en cette saison, sont sains et saufs. "J'essaye de me dire que ce n'est que matériel mais c'est une grosse partie de mon projet qui s'envole", relate-t-elle. Elle, qui travaillait pour un groupement d'éleveurs de volailles, s'est battue pour trouver un terrain et se faire un réseau. "C'est encore une étape supplémentaire. Je me suis d'abord dit que ce serait insupportable mais aujourd'hui je vois les gens qui croient en moi", ajoute-t-elle.

Agathe a reçu des dons de fourrage, dont les stocks cette année sont faibles à cause de la sécheresse. Elle espère aussi pouvoir travailler grâce aux personnes qui viennent faire des balades à cheval ou à poney ou encore qui viennent lui acheter des œufs. Enfin, pour l'aider financièrement, une amie a monté une cagnotte leetchi.