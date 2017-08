Témoignage : à Barcelone, "la stupeur" après la panique générale

Frédéric Dumélie est Dijonnais d'origine. Ancien patron de la discothèque l'An-fer autrefois située rue Marceau à Dijon il est désormais négociant en vin à Barcelone. Il nous décrit l'atmosphère qui règne dans la capitale catalane, après la tragédie de jeudi qui a fait 14 morts et 100 blessés.

"Les auteurs des attentats en Espagne préparaient une attaque de plus grande envergure." Voilà les derniers éléments livrés ce vendredi après-midi par les enquêteurs catalans, après la double attaque à la voiture-bélier sur les Ramblas à Barcelone et dans la station balnéaire de Cambrils, un peu plus au sud. La police a également annoncé l'arrestation d'un quatrième suspect à Ripoll, dans le nord de l'Espagne. Quant au conducteur du fourgon, il est toujours activement recherché, même s'il pourrait, toujours selon les enquêteurs, faire partie des cinq terroristes abattus à Cambrils.

Stupeur

Pendant ce temps le bilan s'est alourdi. On dénombre désormais 14 morts et une centaine de blessés. On connaît également avec précision le nombre de blessés français : 28 selon le quai d'Orsay, dont huit grièvement (quatre enfants). Dans le centre-ville de Barcelone, c'est donc la stupeur qui a fait place à la panique de jeudi. C'est du reste ce qui a frappé Frédéric ce vendredi en sortant dans le centre-ville barcelonais d'ordinaire si agité. "C'est très étrange, c'est la stupeur quoi. la je suis en plein dans le quartier le plus touristique de Barcelone, et pour l'heure c'est hyper calme. Et évidemment il y a de la police sur tous les sites importants."

Instants de panique générale

Le Barcelonais d'adoption se trouvait dans sa réserve de vin au moment de l'attentat, il n'a donc pas vécu les événements de près, au contraire de sa femme Véronique. Ma femme est responsable d'un magasin de prêt-à-porter, elle m'a dit que des gens étaient rentrés dans son magasin, elle a dû fermer la boutique. elle a vu les gens courir dans tous les sens et se réfugier dans tous les magasins pour chercher de l'aide. Bref, c'était la panique générale.

L'inquiétude partagée par de nombreux Barcelonais désormais, c'est la possibilité de subir une autre attaque, encore plus violente : "On a l'impression que tout le monde a un peu peur du 'deuxième effet Kiss cool' comme on dit. Parce qu'il se dit sur les réseaux sociaux qu'il devrait y avoir un autre attentat, soit à Madrid, soit à Barcelone soit à Valence, donc ça inquiète un peu tout le monde."

Garder la tête haute

En attendant, Frédéric a déjà repris le boulot (presque) normalement, avec un mot d'ordre : la vie doit continuer. "Disons que j'ai toujours été méfiant, j'ai toujours pensé à cette menace, donc il faut faire attention mais sans crainte particulière non plus, la vie continue ! l'objectif des terroristes c'est de créer la panique, mais il faut avoir la tête haute... Il faut continuer."

"Nous n'avons pas peur", c'est justement au son de ces mots que des milliers de Barcelonais se sont réunis vendredi sur la place de la Catalogne, juste après avoir observé une minute de silence en présence de la maire Ada Colau, du roi Felipe VI et du chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy.